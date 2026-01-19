В отдаленные села Кельбаджара проложены новые линии электропередачи - "Азеришыг"

БАКУ /Trend/ - С момента освобождения территорий Азербайджана от оккупации сотрудники ОАО "Азеришыг", выполняя поручения Президента Ильхама Алиева, продвигались вслед за подразделениями армии и обеспечивали объекты в Карабахе и Восточном Зангезуре электроэнергией.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию ОАО «Азеришыг».

Отмечается, что работы по реконструкции, капитальному ремонту и восстановлению электрохозяйства продолжаются. Электросетевое хозяйство Кельбаджара, отличающегося суровым климатом и высокогорным рельефом, также полностью обновляется. Несмотря на снежную и морозную погоду, специалисты «Азеришыг» непрерывно работают на высотах более 3000 метров.

Город Кельбаджар обеспечен электроэнергией с 18 июля 2021 года. В самые отдалённые горные сёла района прокладываются изолированные воздушные линии электропередачи напряжением 35 киловольт, создаются новые центры мощности. К стратегическим объектам в селах Алагёллер, Зейлик и Зод, а также к заводу минеральной воды «Истису», проложены двухцепные самонесущие изолированные провода напряжением 35 киловольт (СИП-3), установлены трансформаторные подстанции.

Также завершена прокладка линий электропередачи напряжением 35 киловольт в села Заллар, Яншаг, Кешдек, Зар, Гамышлы и Чайкенд. Открытие подстанции «Истису» напряжением 110/35 киловольт, построенной в поселке Истису, состоялось 2 сентября 2024 года при участии Президента Ильхама Алиева. Для устойчивого электроснабжения семей, переселяющихся в Кельбаджар, была заново построена электрическая сеть напряжением 0,4 киловольта.

ОАО «Азеришыг» обновляет электрохозяйство в ряде сел и поселков по всей стране. Проводимые работы направлены на обеспечение граждан бесперебойной и качественной электроэнергией, а также на минимизацию потерь электроэнергии.