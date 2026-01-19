В Азербайджане устанавливаются штрафы за импорт и экспорт алмазов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены штрафы за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения государственного органа.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будут применяться следующие штрафы:

для физических лиц — в размере от 550 манатов до 750 манатов;

для должностных лиц — в размере от 1 000 манатов до 2 000 манатов;

для юридических лиц — в размере от 1 500 манатов до 2 500 манатов.

Согласно законопроекту, необработанными алмазами будут считаться драгоценные камни — необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке, перечень которых по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности определяется органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что после принятия закона будут утверждены «Правила осуществления государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов, а также форма и правила выдачи сертификата в соответствии с требованиями «Схемы сертификации Кимберлийского процесса» в связи с экспортом необработанных алмазов».