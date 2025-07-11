Созданы ООО редакций газет «Бакинский рабочий» и «Xalq» – Указ

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Управления делами Президента Азербайджанской Республики и внесении изменений в «Список учреждений, подведомственных Управлению делами Президента Азербайджанской Республики», передает Trend.

Согласно указу, на базе редакции газеты «Бакинский рабочий», находящейся в ведении Управления делами Президента создано Общество с ограниченной ответственностью газеты «Бакинский рабочий», а также путем реорганизации в форме объединения редакций газет «Respublika» и «Xalq» создано Общество с ограниченной ответственностью «Редакция Xalq qəzeti», подведомственное Управлению делами Президента Азербайджанской Республики.

Новость обновляется