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Созданы ООО редакций газет «Бакинский рабочий» и «Xalq» – Указ

Политика Материалы 11 июля 2025 11:57 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Управления делами Президента Азербайджанской Республики и внесении изменений в «Список учреждений, подведомственных Управлению делами Президента Азербайджанской Республики», передает Trend.

Согласно указу, на базе редакции газеты «Бакинский рабочий», находящейся в ведении Управления делами Президента создано Общество с ограниченной ответственностью газеты «Бакинский рабочий», а также путем реорганизации в форме объединения редакций газет «Respublika» и «Xalq» создано Общество с ограниченной ответственностью «Редакция Xalq qəzeti», подведомственное Управлению делами Президента Азербайджанской Республики.

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