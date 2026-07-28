Азербайджан и Португалия расширяют сотрудничество в театральной сфере

БАКУ /Trend Life/ - С 18 по 25 июля в городах Брага, Майя, Барселуш и Фафи (Португалия) прошёл V Международный театральный фестиваль, объединивший известных театральных деятелей, творческие коллективы и руководителей учреждений культуры со всего мира.

В международном форуме, в котором приняли участие более 80 театральных специалистов из 10 стран, включая Португалию, Испанию, Италию, Украину и Молдову, а также было представлено 14 театральных постановок, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Агиль Бахрамлы выступил в качестве члена жюри, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В рамках фестиваля директор театра принял участие в мероприятиях и панельных дискуссиях, посвящённых развитию международного сотрудничества. В ходе встреч с руководителями театров различных стран были обсуждены вопросы расширения профессиональных связей, обмена опытом и реализации совместных творческих проектов.

Кроме того, Агиль Бахрамлы принял участие в заседании учредителей Евразийской театральной ассоциации (ETA).

Отметим, что V Международный театральный фестиваль, внесший значительный вклад в развитие международного театрального диалога, был организован Teatro Circo, отмечающим своё 45-летие, при поддержке министерства культуры Португалии, DGArtes, муниципалитетов городов-участников и в партнёрстве с Евразийской театральной ассоциацией.

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