Азербайджан как новый центр влияния: от стратегического мышления к человеческому капиталу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последние годы благодаря последовательной и целенаправленной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан значительно укрепил свои позиции в регионе, международный авторитет и статус надежного партнера. Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, масштабные работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, укрепление стратегических партнерств в сфере энергетической безопасности, расширение транспортно-логистического потенциала, проведение крупных международных мероприятий и развитие цифровых государственных сервисов вывели повестку развития страны на качественно новый уровень.

Сегодня Азербайджан — это не только государство с выгодным географическим положением и ресурсами, но и страна, которая умеет превращать свои преимущества в основу международного сотрудничества, экономического роста и регионального влияния. Поэтому тема менторского кейса финального этапа VI конкурса «Восхождение» («Yüksəliş») — «Новый центр влияния: Азербайджан» — была выбрана не случайно. Она отражает нынешний этап развития страны и подчеркивает необходимость в ближайшие годы максимально раскрыть существующий потенциал, превратив его в реальные преимущества и дополнительную ценность для государства, бизнеса и общества.

В современном мире понятие регионального центра существенно изменилось. Сегодня государства выходят на первый план не только благодаря выгодному географическому положению, наличию портов, аэропортов или энергоресурсов, но и способности эффективно использовать эти преимущества, создавая новые возможности для развития. Транзит сам по себе открывает широкие перспективы, однако именно развитая логистика, скорость и надежность поставок, цифровые технологии, страхование, сертификация и региональная дистрибуция превращают страну в центр влияния. Энергоресурсы остаются важным преимуществом, но их стратегическое значение усиливают энергетическая безопасность, зеленый переход, дипломатия и региональное сотрудничество. Международные мероприятия привлекают внимание мирового сообщества, однако настоящий авторитет стране обеспечивает способность быть площадкой для диалога, достижения договоренностей и совместного поиска решений.

Именно этот подход лег в основу менторского кейса. Перед финалистами стоял ключевой вопрос: в каких направлениях Азербайджан в ближайшие годы способен стать региональным центром влияния и какую практическую ценность этот выбор может создать для государства, бизнеса и граждан?

Этот вопрос не предполагал единственно правильного ответа. Его задача заключалась в том, чтобы показать, насколько глубоко участники понимают преимущества страны, умеют анализировать их, сопоставлять и определять приоритеты. Финалистам предстояло сосредоточиться на двух ключевых направлениях развития, определив их среди множества возможных вариантов. Свой выбор необходимо было обосновать, обозначить возможные риски, разграничить роли государства и бизнеса, предложить первый практический шаг и определить критерии оценки ожидаемого результата.

Ценность такого подхода заключается в том, что стратегическое мышление — это не просто способность выдвигать идеи. Оно предполагает умение делать осознанный выбор, аргументированно определять направления использования ресурсов и понимать, по каким критериям будет оцениваться эффективность принятых решений. Именно для выявления и развития этого навыка и был разработан менторский кейс, особенность которого заключалась также в том, что обсуждение вышло за рамки взаимодействия самих участников. 22 руководителя высокого уровня, представляющие государственный и частный секторы Азербайджана, почти два часа находились за одним столом с финалистами, совместно анализируя предложенную тему и обсуждая возможные решения. Это не был классический формат выступлений или формального наставничества. Наставники стали полноценными участниками процесса: задавали вопросы, проверяли предложенные решения на соответствие реальным условиям, обращали внимание на возможные риски и обсуждали, как эти идеи могут быть воплощены в практические решения, создающие ценность для государства.

В таком формате за одним столом встретились, с одной стороны, руководители с большим опытом государственного и корпоративного управления, а с другой — финалисты, представляющие новое поколение управленцев. Их объединял ключевой вопрос: в каких сферах Азербайджан способен преобразовать свои нынешние преимущества в более значимое региональное влияние. Это была встреча опыта и потенциала, стратегического государственного видения и инициативного мышления.

Обсуждения показали, что региональный потенциал Азербайджана следует оценивать в целом, а не через призму отдельных секторов. Энергетику необходимо рассматривать не только как источник экспортных доходов, но и как важный фактор энергобезопасности и зеленого перехода. Логистика — не только транзитная функция, но и совокупность услуг, создающих дополнительную ценность, а также возможности региональной дистрибуции. Цифровые государственные сервисы могут стать моделью эффективного госуправления и разработки современных сервисов для всего региона. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, формирует опыт, который может быть востребован в сфере территориального развития, возвращения населения и создания умных городов и сел.

Все это соответствует курсу развития, определенного Президентом Ильхамом Алиевым. Достижения Азербайджана последних лет стали результатом государственной политики, объединяющей вопросы безопасности, экономического развития, дипломатии, социальных услуг, человеческого капитала и международного доверия. На следующем этапе одной из ключевых задач становится раскрытие этих преимуществ и их развитие в взаимосвязанных направлениях, способных создавать дополнительную ценность.

Особое значение в этом процессе приобретает человеческий капитал. Созданная за последние годы инфраструктура, укрепившийся международный авторитет и расширяющиеся региональные возможности открывают перед страной новые перспективы. Однако превращение этих возможностей в устойчивые результаты во многом зависит от профессиональных кадров, которые понимают стратегический курс страны и способны воплощать его в практических решениях в своих сферах деятельности.

За шесть лет проведения конкурса «Yüksəliş» его участниками стали более 47 тысяч человек, представляющих самые разные сферы деятельности. Среди них — педагоги, инженеры, медицинские работники, представители сферы культуры, государственные служащие, сотрудники частного сектора, предприниматели и специалисты многих других профессий. Из года в год число участников конкурса неуклонно растет. В шестом сезоне конкурса зарегистрировались 17 561 человек. На сегодняшний день конкурс «Yüksəliş» уже выявил 136 победителей, которые продолжают вносить вклад в развитие различных отраслей страны.

Именно в этом проявляется ключевая ценность конкурса «Yüksəliş». Этот проект представляет собой не просто механизм определения победителей, а кадровую платформу, которая выявляет управленческий потенциал страны, оценивает его в условиях, максимально приближенных к реальным и связывает с государственной повесткой развития. Участники демонстрируют свои знания — показывают способность стратегически мыслить, эффективно взаимодействовать в команде, расставлять приоритеты и оценивать последствия принимаемых решений. С этой точки зрения финальный менторский кейс VI конкурса «Yüksəliş» имеет гораздо более широкое значение. Он показал, что в стране есть кадры, способные принимать решения, видеть риски, учитывать различные интересы и формировать предложения, ориентированные на достижение конкретных результатов.

Чем заметнее становится роль Азербайджана в региональных и международных процессах, тем выше потребность в управленцах, способных эффективно реализовывать стратегические задачи государства. В этом контексте конкурс «Yüksəliş» выступает механизмом выявления перспективных управленцев и создания условий для их профессионального развития.

Именно поэтому тема «Новый центр влияния: Азербайджан» стала не просто финальным конкурсным заданием. Она побуждала финалистов взглянуть на страну в более широком стратегическом контексте, осмыслить ее растущую роль в регионе, а также предложить практические решения, соответствующие этим вызовам. Конкурс «Yüksəliş» в очередной раз продемонстрировал, что представляет собой важную кадровую платформу, которая раскрывает управленческий потенциал Азербайджана и интегрирует его в повестку развития страны.

Эльмира Мамедова

руководитель отдела тестирования и управления человеческими ресурсами конкурса «Yüksəliş»