Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь его стране

Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь его стране
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Что касается энергетической сферы, то в такой очень сложный период мы получили 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Украины Володимир Зеленский в заявлении с Президентом Ильхамом Алиевым.

Также поблагодарив Президента Ильхама Алиева за помощь детям из Украины, Володимир Зеленский отметил: «Вы помогаете нашим детям. Наши дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту поддержку», - подчеркнул Президент Украины.

