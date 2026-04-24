Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)

24 апреля 2026 19:03 (UTC +04:00)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - Солисты Международного центра мугама продолжают успешные гастроли по Европе, раскрывая богатство и уникальность азербайджанской музыкальной культуры, сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля "Klangkosmos Weltmusik" у жителей Германии, Бельгии и Нидерландов была прекрасная возможность услышать в талантливом исполнении солистов Центра - Нисбет Садраевой, Рустама Муслюмова, Сиявуша Керимова и Эльнура Салахова - удивительный и неповторимый азербайджанский мугам.

Далее гастрольный тур продолжится в Кёльне, Дюссельдорфе и других немецких городах, открывая красоту национального музыкального наследия новой аудитории и продолжая популяризацию искусства мугама.

Программа выступлений максимально полно раскрывает многогранность азербайджанской культуры. Слушателям будут представлены как монументальные классические дестгяхи, так и наполненные живой энергией жемчужины народной музыки.

Основная миссия проекта - не просто познакомить зарубежную аудиторию с эстетикой мугама, но и дать ей прочувствовать невероятную эмоциональность и философскую глубину национального музыкального богатства Азербайджана.

Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
Азербайджанский мугам покоряет Европу (ФОТО)
