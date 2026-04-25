В Сумгайыте состоялось первенство Азербайджана по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 и 25 апреля в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе прошли 31-е первенство Азербайджана по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-е первенство страны среди женщин.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в турнире приняли участие около 50 гимнастов из спортивного клуба «Оджаг Спорт», Бакинской школы гимнастики и Сумгайытского отделения спортивного клуба «Оджаг Спорт». Спортсмены продемонстрировали свои навыки и уровень подготовки, представив программы на различных гимнастических снарядах в возрастных категориях «младшие», «малыши», «дети», «пре-юниоры» и «юниоры».

В ходе соревнований гимнасты отличились как техническим исполнением, так и артистизмом, продемонстрировав зрителям интересные и запоминающиеся выступления. По завершении чемпионата, прошедшего в напряжённой и конкурентной атмосфере, победителям и призёрам были вручены медали и дипломы.

По итогам соревнований клуб «Оджаг Спорт» показал лучшие результаты, набрав наибольшее количество очков. Для Федерации гимнастики Азербайджана организация подобных соревнований за пределами столицы имеет особое значение. Цель заключается в обеспечении развития гимнастики во всех регионах страны, раскрытии потенциала местных спортсменов и дальнейшем повышении интереса к этому виду спорта среди молодого поколения. Чемпионат, прошедший в Сумгайыте, считается успешным продолжением этой стратегии.