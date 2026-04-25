Иран приветствует посреднические усилия Пакистана по прекращению войны в регионе

БАКУ /Trend/ - Иран приветствует посреднические усилия Пакистана по прекращению военных авиаударов США и Израиля по Ирану, восстановлению режима прекращения огня и проведению переговоров между США и Ираном.

Как сообщает Trend, об этом сегодня в Исламабаде на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, Иран является сторонником всестороннего развития отношений с соседними странами, в особенности с Пакистаном. Пакистан занимает особое место во внешней политике Ирана, и Иран выступает за дальнейшее развитие связей между двумя странами.

На встрече премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что сотрудничество на многостороннем уровне и в международных организациях, а также развитие двустороннего взаимодействия представляют важность для Пакистана и Ирана. Данный процесс будет продолжен совместными усилиями двух соседних стран.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи ранее прибыл с визитом в Пакистан в сопровождении делегации.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.