Премьер Пакистана обсудил с президентом Ирана на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Премьер министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Пакистана.

Согласно информации, в ходе тёплой беседы, которая длилась около 50 минут, стороны подробно рассмотрели текущую ситуацию в регионе и усилия, предпринимаемые для обеспечения мира и стабильности.

Также было отмечено, Шариф выразил высокую оценку участию иранской делегации высокого уровня в переговорах, прошедших в Исламабаде 11–12 апреля 2026 года.