ТЮРКПА осудила сожжение турецкого флага в Армении

Турция Материалы 24 апреля 2026 22:06 (UTC +04:00)
ТЮРКПА осудила сожжение турецкого флага в Армении

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан решительно осудил факт сожжения флага Турции в Армении.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление размещено на официальном сайте ТЮРКПА.

В заявлении отмечается, что подобные действия наносят удар по принципам взаимного уважения и могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

Подчеркивается, что проявления этнической ненависти несовместимы с принципами мирного сосуществования и пониманием ответственного общественного поведения.

«Также в соответствии с нормами и принципами международного права мы вновь обращаем внимание на важность поощрения диалога, сдержанности и взаимного уважения для обеспечения стабильности и конструктивного сотрудничества в регионе. Формирование атмосферы мира, взаимного доверия и уважения в регионе должно стать одним из главных приоритетов», — говорится в заявлении.

