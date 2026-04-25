В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел День открытых дверей на 2026/2027 учебный год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском филиале Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова прошел День открытых дверей - официальное мероприятие, предоставляющее возможность познакомиться с образовательной и научной средой одного из ведущих университетов мира и получить всестороннюю информацию о поступлении на программы бакалавриата и магистратуры, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в кампусе университета в поселке Ходжасан.

Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызвал большой интерес абитуриентов и их родителей. День открытых дверей проведен в рамках системной работы Филиала, направленной на обеспечение открытости и прозрачности образовательной деятельности, и ориентирован на абитуриентов, заинтересованных в получении фундаментального университетского образования. Абитуриенты смогли получить всестороннюю информацию о правилах и условиях приема в бакалавриат и магистратуру филиала МГУ на 2026/2027 учебный год; о направлениях подготовки, реализуемых на факультетах Филиала (филологическом, прикладной математики, химическом, психологическом, экономическом и физическом); об организации образовательного процесса, научно-исследовательской работе и академической инфраструктуре; о деятельности Школ Филиала по работе с абитуриентами: Воскресной школы, Школы юного психолога, Школы юного экономиста и менеджера.

В рамках мероприятия была организована встреча с профессорско-преподавательским составом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и преподавателями Филиала. Участники смогли получить ответы на вопросы, касающиеся содержания образовательных программ, вступительных испытаний, а также перспектив дальнейшего академического и профессионального развития.

На открытии ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ Денис Ильютко подчеркнул значимость деятельности вуза и подробно рассказал о правилах приема.

"Наш филиал - это не просто учебное заведение. Это живое воплощение многолетних связей дружбы между Азербайджаном и Россией в области науки и образования. Филиал был создан в 2008 году по инициативе руководства двух стран. Изначально обучение велось по нескольким направлениям - прикладная математика, химия и филология, а позже были открыты факультеты психологии, экономики и физики. Наш филиал стал мостом, соединяющим лучшие академические традиции Московского государственного университета с образовательной средой Азербайджана. За эти годы мы подготовили множество высококвалифицированных специалистов, которые успешно работают как в Азербайджане, так и в России, а также за рубежом. Эти достижения стали возможны благодаря поддержке руководства университета - ректора МГУ, академика Виктора Садовничего и усилиям ректора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Наргиз Пашаевой. Отдельную благодарность выражаем руководству Азербайджана и России за создание таких возможностей для студентов. Двери нашего университета открыты для всех талантливых и целеустремлённых абитуриентов. Добро пожаловать!" - отметил Денис Ильютко.

Было отмечено, что образовательная деятельность Филиала осуществляется в соответствии с учебными планами и программами Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Обучение ведется в очной форме на русском языке. Выпускникам присваиваются степени бакалавра и магистра с выдачей диплома Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, и они работают в различных престижных учреждениях в Азербайджане и за рубежом. С 2012 года обучение в Бакинском филиале проходит в современном кампусе, расположенном в поселке Ходжасан, где созданы все условия для занятий и отдыха студентов. Филиал является не только образовательным учреждением, но и авторитетным научно-образовательным центром Азербайджана, где проводится исследовательская работа на базе современной электронной библиотеки, а также лаборатории и лингафонного кабинета, оснащенных самым передовым оборудованием. Проводятся международные конференции, студенческие олимпиады, реализуются другие проекты.

Студенты - граждане Азербайджана и иностранцы, постоянно проживающие в стране, обучаются на бюджетной основе (бесплатно) и на всем протяжении обучения обеспечиваются стипендией. Филиал предоставляет возможность получить как степень бакалавра, так и степень магистра. Также действует Воскресная школа, где организованы бесплатные курсы для абитуриентов. Для допуска к испытаниям в бакалавриат Филиала необходимо набрать на вступительном экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ), 150 или более баллов (из 400 возможных) по любой группе специальностей. Все поступающие могут претендовать на поступление на любой один факультет филиала МГУ в городе Баку. Выбор факультета не зависит от группы специальностей, в которой набраны необходимые баллы на экзамене ГЭЦ.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.msu.az или задать свои вопросы на [email protected]

В ходе мероприятия доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений механико-математического факультета МГУ Григорий Чечкин, кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ Марина Снеткова, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета филиала МГУ в городе Баку Александр Салецкий, доктор химических наук, профессор кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ Иван Сахаров, заместитель декана по развитию экономического факультета МГУ Сергей Трухачев и младший научный сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии филиала МГУ в городе Баку Мария Семёнова рассказали о подготовке бакалавров и магистров на своих факультетах, а также ответили на интересующие вопросы.

В рамках мероприятия участникам были предоставлены информационно-методические материалы, а также будет организована экскурсия по кампусу с посещением учебных аудиторий, научных лабораторий, библиотеки, лингафонного кабинета и других объектов инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!