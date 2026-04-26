Южнокорейское агентство KOICA вложит $14 млн в цифровое развитие Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Корейское агентство международного сотрудничества KOICA запускает в Узбекистане проект по развитию ИТ-образовательной экосистемы общей стоимостью 14 миллионов долларов. Основная цель инициативы — содействие занятости молодёжи и развитие предпринимательских навыков в цифровой сфере, передает Trend.

Согласно информации, программа рассчитана на четыре года и предусматривает комплексное обучение по современным ИТ-направлениям. В числе ключевых дисциплин — искусственный интеллект, prompt-инжиниринг, программирование, интернет вещей и онлайн-маркетинг.

Особое внимание в проекте уделяется подготовке специалистов. В рамках инициативы планируется повышение квалификации 500 преподавателей и экспертов в области информационных технологий. Также будут реализованы программы стартап-инкубации с участием ведущих специалистов из Южной Кореи.

Инфраструктурная часть проекта охватит период с 2026 по 2032 год. За это время в Нукусе и Карши планируется открыть два современных ИТ-хаба, а также построить и оснастить 14 ИТ-центров в семи районах страны.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать модернизации образовательной системы, расширению возможностей трудоустройства для молодёжи, развитию инновационного предпринимательства и формированию устойчивой цифровой экономики в Узбекистане.