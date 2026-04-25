Президент Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине

Политика Материалы 25 апреля 2026 14:05 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже имеются очень большие перспективы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

«Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере», - подчеркнул глава государства.

