АБР представил прогноз по росту ВВП на душу населения Южного Кавказа, Центральной и Западной Азии до 2028 г.

БАКУ/Trend/ - В ближайшие годы ряд факторов будет сдерживать темпы экономического роста на Кавказе, а также в Центральной и Западной Азии.

Темпы роста ВВП в регионе снизились с 4,6% в 2025 году до прогнозируемых 4,2% в 2026 году, после чего в 2027 году ожидается их небольшое восстановление до 4,4%, сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Основными причинами этого станут замедление экономики в Казахстане, где добыча нефти выходит на плато и приближается к пределу мощностей, несмотря на рост цен на нефть, а также в Узбекистане, где после быстрого роста в прошлом году ожидается замедление строительного сектора.

Также прогнозируется замедление роста в Грузии и Таджикистане, поскольку ослабление мирового спроса оказывает давление на экспорт.

Ожидается, что рост в Турции, на долю которой приходится 64% ВВП субрегиона, останется стабильным в 2026 году благодаря устойчивому внутреннему спросу, хотя конфликт на Ближнем Востоке может в краткосрочной перспективе оказать негативное влияние на экономическую активность.

В 2027 году ожидается ускорение роста, чему будут способствовать увеличение расходов на товары длительного пользования и развитие строительного сектора.