МИД Азербайджана осудил заявление мэра Нью-Йорка

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявление мэра Нью-Йорка Зограна Кваме Мамдани относительно так называемого «геноцида армян».

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети «X» написал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

А. Гаджизаде заявил, что общественные деятели должны вести себя ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и вносить вклад в примирение, а не углублять раскол политически мотивированными и исторически неверными заявлениями.

«Мэр З. Мамдани, мы отвергаем ваше провокационное заявление. Подобные заявления демонстрируют отсутствие понимания истории и реалий региона, а также искажают факты в угоду политическим целям. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своих международно признанных суверенных территорий в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. Антитеррористические мероприятия, проведенные в 2023 году, привели к восстановлению конституционного строя Азербайджана после незаконной оккупации, длившейся три десятилетия. Утверждения об "изгнании" не учитывают тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полные равные права и гарантии безопасности. Особую обеспокоенность вызывает то, что выборное должностное лицо продвигает односторонние нарративы, игнорируя факт этнических чисток и массовых убийств, совершенных против сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также уничтожение культурного и религиозного наследия», - отмечает А. Гаджизаде.

Официальный представитель МИД отметил, что подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть немедленно отозваны.