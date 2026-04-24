Хикмет Гаджиев обсудил с китайским министром сотрудничество по борьбе с дезинформацией (ФОТО)

Политика Материалы 24 апреля 2026 20:00 (UTC +04:00)
Фото: Гикмет Гаджиев / X

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с министром управления по киберсреде Китайской Народной Республики Хуаном Цзюньвэнем.

Как сообщает Trend, Хикмет Гаджиев написал об этом в своем аккаунте в соцсети "X".

«Основываясь на всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, мы обсудили с министром управления по киберсреде Китайской Народной Республики Хуаном Цзюньвэнем двустороннее сотрудничество между нашими странами в областях цифрового развития, социальных сетей, борьбы с дезинформацией и дипфейками», — говорится в сообщении.

