В Казахстане отмечена роль Азербайджана в энергетическом переходе (ФОТО)

Зеленая экономика 26 апреля 2026 12:32 (UTC +04:00)
Фото: SOCAR Green / Linkedin

Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - 22–24 апреля советник генерального директора SOCAR Green Эльнар Мехдизаде и главный эксперт по солнечной и ветровой энергии Али Джафаров приняли участие в выставке RES 2026 EXPO, прошедшей в городе Астана, Казахстан.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Green, в рамках RES 2026 EXPO на организованном Green Investment Forum Эльнар Мехдизаде выступил с речью, в которой подчеркнул роль SOCAR Green в энергетическом переходе Азербайджана посредством проектов в области возобновляемой энергетики, целей по декарбонизации и стратегических партнёрств, направленных на построение устойчивого низкоуглеродного будущего.

Мероприятие стало важной платформой для установления связей с глобальными партнёрами, обсуждения инвестиционных возможностей и содействия ускорению перехода к чистой энергии.

