Обнародованы расходы Азербайджана на оборону, национальную безопасность и соцсферу в I квартале

БАКУ /Trend/ - За I квартал 2026 года расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане по функциональной классификации составили 1 288,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на оборону и национальную безопасность сократились на 36,5 процента, или на 739,4 миллиона манатов.

Кроме того, в отчетном периоде по функциональной классификации расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составили 1 миллиард 315,8 миллиона манатов, на сельское хозяйство - 308,7 миллиона манатов, на общие государственные услуги - 1 миллиард 206,8 миллиона манатов, на образование - 1 миллиард 13,7 миллиона манатов, на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру - 654,8 миллиона манатов, на здравоохранение - 366,6 миллиона манатов, на культуру, искусство, информацию, физическое воспитание, молодежную политику и другие аналогичные виды деятельности - 105 миллионов манатов, на экономическую деятельность - 1 миллиард 231,4 миллиона манатов, на жилищно-коммунальные услуги - 47,5 миллиона манатов, на охрану окружающей среды - 55,1 миллиона манатов, а на услуги, не относящиеся к основным разделам, - 223,2 миллиона манатов.

В целом, расходы госбюджета в первом квартале 2026 года составили 7 817,1 миллионов манатов, что эквивалентно 18,7 процентам от прогнозируемых годовых расходов государственного бюджета.

В первом квартале 2026 года на текущие расходы было потрачено 5 762,5 миллионов манатов, или 73,7% от бюджетных расходов государства, на капитальные расходы - 1 530,4 миллиона манатов, или 19,6%, а на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, — 524,2 миллионов манатов, или 6,7%.

В первом квартале текущего года 54,1 процента расходов госбюджета, или 4 227,8 миллионов манатов, были направлены на финансирование социальных расходов (бюджетные расходы на фонд оплаты труда, закупку продуктов питания, пенсии и социальные пособия, закупку лекарств, перевязочных материалов и средств, а также расходы на обязательное медицинское страхование).