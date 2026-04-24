Малейка Асадова отметила юбилей в образе дочери последнего Карабахского хана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Хуршидбану Натаван", поставленного по одноимённой пьесе Ильяса Эфендиева. Постановка рассказывает о судьбе, творчестве и общественной деятельности выдающейся поэтессы, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван, чья жизнь была тесно связана с городом Шуша.

Главную роль в спектакле исполнила народная артистка Малейка Асадова, которая в этот же день отметила свой юбилей. Выход актрисы на сцену в образе Натаван стал центральным событием вечера и был встречен зрителями с особой теплотой, сообщает Trend Life.

Постановка была реализована по государственному заказу. Режиссёр-постановщик - народный артист Азер Паша Нейматов, режиссёр - Мехман Фатуллаев, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими.

Перед началом спектакля народный артист, режиссёр Марахим Фарзалибеков рассказал о творческом пути юбилярши. Выпускница Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзаги Алиева, Малейка Асадова начала профессиональную деятельность в Государственном молодёжном театре, а с 1993 года является актрисой Аздрамы, где создала множество ярких и запоминающихся образов. Значительное место в её творчестве занимают и роли в телевизионных спектаклях Азербайджанского государственного телевидения.

В преддверии события в актовом зале театра в адрес актрисы также прозвучали многочисленные поздравления. Директор театра Ильхам Аскеров отметил её вклад в развитие национального театрального искусства. От имени министерства культуры Азербайджана юбилярше было представлено официальное поздравление и вручены цветы.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов подчеркнул значимость её творческого пути и вручил медаль "Театральный деятель".

Народный артист Рафиг Азимов, в свою очередь, отметил особую роль Малейки Асадовой в развитии театра, напомнив о созданных ею сценических образах, вошедших в золотой фонд репертуара.

Юбилейный вечер стал не только личным праздником актрисы, но и значимым культурным событием, подчеркнувшим её вклад в развитие азербайджанского театрального искусства.

