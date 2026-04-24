Казахстан и IATA обсудили безопасность полетов и цифровизацию в гражданской авиации

АСТАНА /Trend/ — Казахстан провел переговоры с представителями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по вопросам безопасности и цифровизации в секторе гражданской авиации.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, в ходе встречи вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева с вице-президентом IATA Рафаэлем Шварцманом и региональным менеджером по Центральной Азии Ризваном Сиддики стороны обсудили поддержание высокого уровня безопасности полетов и дальнейшее внедрение международных стандартов в авиационной сфере.

Особое внимание было уделено внедрению биометрических технологий в обслуживании пассажиров, цифровизации грузовых перевозок, а также реализации масштабных проектов в сфере подготовки кадров и модернизации инфраструктуры.

Т. Ластаев подчеркнул открытость Казахстана к конструктивному диалогу с IATA и выразил признательность за международную экспертизу ассоциации по ключевым вопросам развития авиационной отрасли.

Стороны также отметили важность продолжения сотрудничества по совершенствованию авиационных стандартов и укреплению развития отрасли в соответствии с международной практикой.

IATA объединяет более 300 авиакомпаний мира, на которые приходится около 85 процентов мирового авиатрафика. Членами ассоциации являются казахстанские авиакомпании Air Astana, SCAT и VietJet Qazaqstan.