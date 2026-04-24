10 метров волос использовано в образе азербайджанской участницы "Евровидения 2026" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнительница JIVA (Джамиля Гашимова), которая представит Азербайджан на "Евровидении-2026" с эмоциональной балладой Just Go, накануне конкурса раскрыла ещё одну грань своей истории - через атмосферную и концептуальную фотосессию, сообщает Trend Life.

Новая визуальная работа - это не просто серия кадров, а продуманное художественное высказывание, напрямую связанное с драматургией конкурсной композиции. Песня Just Go (Просто уходи) - это история о расставании, внутреннем надломе и силе отпустить, и каждый образ фотосессии становится её визуальным продолжением.

В первом образе JIVA предстаёт перед зрителем в роли женщины, оказавшейся в эмоциональной зависимости. Её героиня - словно марионетка в руках изменившего возлюбленного: связанные руки и ноги, скованность движений и напряжённая пластика передают состояние утраты контроля и подавленной воли. Этот образ - метафора разрушенной доверчивости и внутренней борьбы.

Вторая часть проекта, которую представят в ближайшие дни, обещает стать полной противоположностью: это история перерождения - сильной, независимой и свободной женщины, сумевшей выйти из эмоциональной зависимости и вернуть себе голос.

Креативный директор - Эльвин Джаббаров, художественный руководитель и стилист - Пярвиз Алиев, фотограф - Азер Джафар. За образ отвечали Рустам Гейбатов и Тельман Гейбатов, а костюмы создала Гюльчин Мамедова.

Съёмочный процесс длился более 12 часов и отличался нестандартным подходом: в работе было использовано около 10 метров волос - деталь, подчёркивающая масштаб и художественную выразительность проекта.

Музыка к композиции написана Фуадом Джавадовым, текст - в соавторстве с Нурланой Джафаровой, видеоработа создана командой KhansFilm.

Юбилейный, 70-й конкурс "Евровидение" пройдёт в Вене: первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.

