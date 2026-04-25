Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 264,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 59,3 миллиона долларов США или 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетном периоде товарооборот с Грузией составил 2,81% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла 7-е место в списке стран, с которыми Азербайджан вел наибольший объем торговых операций за этот период.

В январе-марте текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Грузию на сумму 235 миллионов долларов. Это на 54,3 миллиона долларов США или примерно на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период 120,7 миллиона долларов из экспортных операций из Азербайджана в Грузию пришлось на ненефтяную продукцию. В общем объеме экспорта ненефтяной продукции Азербайджана Грузия занимает третье место с долей 14%. Экспорт ненефтяной продукции в Грузию вырос на 40,1 миллиона долларов США или 49,7% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Грузии на сумму 29,7 миллиона долларов США, что на 5,1 миллиона долларов США или 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов или 29,3%.

В итоге положительное сальдо во внешней торговле составило 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.