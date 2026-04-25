Как Таджикистан добился пересмотра ограничений со стороны ЕС - ОБЗОР

БАКУ /Trend/ - Европейский союз исключил три финансово-кредитные организации Таджикистана - ЗАО "Спитамен Банк", ЗАО "Душанбе Сити Банк" и ОАО "Коммерцбанк Таджикистана" - из санкционного списка в рамках 20-го пакета ограничительных мер, принятого Европейской комиссией 23 апреля 2026 года.

Решение означает отмену ограничений, введённых ранее в рамках 19-го пакета санкций ЕС в 2025 году, в рамках которого под ограничения попали три банка Таджикистана и восемь банков из других стран СНГ. Тогда ограничения предусматривали запрет на транзакции и ограничение взаимодействия с рядом международных финансовых институтов, что оказало прямое влияние на внешние расчёты и трансграничные операции банковского сектора.

В Национальном банке Таджикистана сообщили, что пересмотр статуса банков стал результатом системного диалога с европейскими структурами. По данным регулятора, в 2025-2026 годах стороны провели несколько рабочих встреч, была направлена профильная делегация, а также назначен отдельный представитель со стороны ЕС для координации по вопросам санкционного режима и комплаенса.

Ключевым фактором пересмотра ограничений названы меры по усилению финансового контроля и внедрение международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию незаконной деятельности. Банковский сектор Таджикистана, по данным Национального банка, усилил внутренние процедуры комплаенса и адаптировал нормативно-правовую базу в соответствии с международными требованиями.

При этом регулятор подчеркивает, что в период действия санкций банки продолжали работу в обычном режиме внутри страны - обслуживали счета, карты, банкоматы и цифровые сервисы без ограничений. Ограничения в основном касались международных переводов, где применялись дополнительные проверки и измененные механизмы проведения операций.

Снятие ограничений рассматривается как фактор, способный поддержать дальнейшее развитие банковского сектора и расширить доступ к международным финансовым услугам. В Национальном банке заявляют о продолжении курса на повышение прозрачности, финансовой устойчивости и соответствие глобальным стандартам регулирования.

Решение ЕС также вписывается в более широкий контекст экономических связей, на фоне высокой зависимости населения Таджикистана от внешних денежных потоков. Согласно данным Global Findex Database 2025, 44,8% взрослого населения страны получают денежные переводы от родственников, работающих за рубежом. При этом в сельской местности этот показатель достигает 50,6%, тогда как в городах - 30,8%.

Именно трансграничные денежные потоки остаются ключевым элементом финансовой устойчивости домохозяйств, что усиливает значимость стабильности банковских каналов и доступа к международным расчётам.

На этом фоне смягчение санкционного режима может рассматриваться как часть более широкой динамики взаимодействия Таджикистана и ЕС, где параллельно реализуются проекты в сфере финансовой инклюзии, устойчивого развития и модернизации инфраструктуры.

Дальнейшая траектория сотрудничества будет зависеть от устойчивости реформ в банковском секторе и уровня соответствия международным требованиям комплаенса, а также от того, сохранится ли тенденция к постепенной нормализации финансовых отношений между Таджикистаном и Европейским союзом.