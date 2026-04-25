Турция увеличила закупки природного газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 1,641 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 421,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 24,7 миллиона долларов США, или на 5,5% в количественном выражении, и вырос на 73 миллиона кубических метров, или на 4,6% по объему.

В общей сложности за январь-февраль 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 4,381 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,285 миллиарда долларов США. Это на 265 миллионов долларов США, или на 17,1% меньше по стоимости и на 193,7 миллиона кубометров, или на 4,6% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.