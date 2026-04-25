  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: SOCAR много лет успешно работает в Украине

Политика Материалы 25 апреля 2026 14:04 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Отметив, что наряду с политическим диалогом, сегодня также обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере, глава государства подчеркнул: «Здесь есть как уже достигнутые успехи – SOCAR много лет успешно работает в Украине, – так и прекрасные перспективы, совместные проекты».

Лента

Лента новостей

Читать все новости