Азербайджан увеличил импорт электроэнергии из Грузии

БАКУ /Trend/ – В январе 2026 года Азербайджан импортировал из Грузии 18,43 тысячи кВт·ч электроэнергии на сумму 1,2 тысячи долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с январём 2025 года импорт из Грузии вырос в 4,7 раза по объёму (на 14,49 тысячи кВт·ч) и в 4,6 раза по стоимости (на 0,94 тысячи долларов).

За тот же период общий экспорт электроэнергии из Азербайджана в Иран и Россию составил 13,3 миллиона кВт·ч на сумму 640 тысяч долларов. Это на 127,6 миллиона кВт·ч меньше по объёму и на 7,1 миллиона долларов меньше по стоимости по сравнению с январём 2025 года. Значительное сокращение объёма связано с отсутствием поставок электроэнергии из Азербайджана в Грузию в январе 2026 года; в январе 2025 года экспорт в Грузию составил 128,7 миллиона кВт·ч на сумму 7,3 миллиона долларов.

В январе 2026 года Азербайджан импортировал электроэнергию из двух стран – России и Грузии – в объёме 7,8 миллиона кВт·ч на сумму 309 тысяч долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта выросла на 19 тысяч долларов (6,5%), а объём снизился на 2,9 миллиона кВт·ч (27,1%).