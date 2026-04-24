Страхование ответственности фрахтователя требует расширения в Каспийском регионе - Orbis Partners Risk

БАКУ/Trend/ - Страхование ответственности фрахтователя и юридических расходов требует более активного внедрения в Каспийском и Центральноазиатском регионах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил директор Orbis Risk Partners Майк Шоу на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Страхование ответственности фрахтователя и юридических расходов пока не является широко распространённым в этом регионе, и я считаю, что это необходимо изменить. Часто можно услышать: "Ничего пока не пошло не так". Это ключевой аргумент, который я встречаю в компаниях, с которыми работал, как внутри организаций, так и среди клиентов. Люди говорят: "Мы хотим застраховать груз, но не беспокоимся о страховании ответственности фрахтователя" или "Мы не страхуем железнодорожные перевозки, потому что ничего не случается", - отметил он.

Он отметил, что нужно подумать о своих рисках и обсудить их со страховщиками или брокерами.

Шоу отметил, что страхование морских грузов обычно покрывает хранение и мультимодальные перевозки. Это так называемое "морское страхование грузов", которое охватывает весь путь груза - от момента возникновения финансового интереса, включая погрузку на железную дорогу, хранение, погрузку на судно, разгрузку и дальнейшую перевозку.

"Если есть страхуемый интерес, весь маршрут можно покрыть одним страховым полисом. В то же время инциденты на железной дороге тоже происходят и могут быть серьезными - как для самого груза, так и с точки зрения ответственности, загрязнения или ущерба. При подобных событиях компенсацию обычно требуют у участников цепочки поставок, даже если они не считают себя ответственными", - сказал он.

По его словам, в связи с этим ключевым вопросом остаётся наличие страхового покрытия: застрахованы ли риски, или они фактически принимаются компанией без полного осознания возможных последствий.