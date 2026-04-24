Звездный состав Азербайджанского русского драмтеатра представляет премьеру "Дома Бернарды Альбы" (ФОТО)

24 апреля 2026 17:27 (UTC +04:00)
Фото: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр готовится к одной из самых ожидаемых премьер весны. Уже 25 и 26 апреля зрителям представят спектакль "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Федерико Гарсиа Лорки - произведению, которое остается актуальным и сегодня. Накануне, 24 апреля, театр открыл занавес для представителей СМИ, дав возможность первыми ощутить атмосферу постановки, сообщает Trend Life.

Режиссёр спектакля, народный артист Азербайджана Александр Шаровский предлагает зрителю не просто классическую интерпретацию, а напряжённую, почти физически ощутимую драму, в которой тишина говорит громче слов.

История, написанная в 1936 году, разворачивается в замкнутом пространстве дома, где после смерти мужа Бернарда Альба объявляет своим дочерям восьмилетний траур. Чёрные платья, запрет на чувства, строгие правила - всё это лишь внешняя оболочка. За ней скрывается жёсткий контроль, страх общественного мнения и подавленные желания.

Но за стенами - жизнь, жаркое лето, свобода. И мужчина, который так и не появляется на сцене, но становится катализатором разрушительных эмоций. Напряжение нарастает с каждой сценой, превращая дом в пространство, где любое чувство — уже бунт.

В спектакле задействован звездный актёрский состав: народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская, заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сабина Мамедова, Сяма Велиева и Тамилла Абуталыбова. Особое решение - единственный мужчина на сцене: артист балета Анар Микаилов, который выступил также в роли хореографа, добавив постановке пластическую выразительность и символизм.

Визуальный мир спектакля выстроен с особой тщательностью: сценография Александра Фёдорова создаёт ощущение замкнутого пространства, костюмы Ольги Аббасовой подчёркивают строгость и внутреннее напряжение героинь, а музыкальное оформление Владимира Неверова усиливает драматический нерв постановки.

"Дом Бернарды Альбы" в этой версии — это не просто история о семье. Это высказывание о властности, страхе и свободе, которые и сегодня остаются в центре человеческих конфликтов.

