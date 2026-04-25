Иран пока не уверен в готовности США перейти к дипломатии - МИД

25 апреля 2026 21:29 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Иран пока не располагает полной уверенностью в том, что США действительно готовы сделать ставку исключительно на дипломатические способы урегулирования конфликтов.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X.

По его словам, необходимо еще некоторое время, чтобы понять, насколько Вашингтон на самом деле настроен перейти к дипломатии.

Глава иранского МИД также охарактеризовал свой недавний визит в Исламабад как продуктивный и отметил, что в ходе переговоров с пакистанской стороной обсуждались условия для устойчивого прекращения агрессии против Ирана.

