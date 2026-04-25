БАКУ/Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом он заявил сегодня выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

«Мы сообщили Президенту Азербайджана, что готовы к трёхсторонним переговорам. Такие переговоры проходили в Турции. Позже при участии американских партнёров переговоры состоялись в Швейцарии. В случае готовности России к дипломатии, естественно, мы готовы к проведению таких переговоров в Азербайджане в ближайшее время», - сказал он.

