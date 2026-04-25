Тегеран уверен в посреднической роли Пакистана в переговорах с США - Арагчи

Иран Материалы 25 апреля 2026 18:49 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Тегеран не сомневается в серьезности намерений Пакистана как посредника в переговорном процессе между Ираном и США.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.

Сообщается, что на встрече с премьер-министром Пакистана глава МИД Ирана подтвердил уверенность Тегерана в посредничестве Пакистана» в переговорах с США.

Арагчи добавил, что Иран не рассматривал возможность поиска другого посредника.

