Между Минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля ректор Национального университета обороны Министерства обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с заместителем Военного прокурора Азербайджанской Республики полковником юстиции Эльмиром Сулейманлы.
Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны (МО).
"В ходе встречи было рассказано о новшествах и успешных реформах в Азербайджанской Армии, в том числе в системе военного образования, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева. Отмечалось, что проводимые реформы играют важную роль в приведении системы военного образования в соответствие с современными стандартами, повышении её привлекательности, а также в укреплении профессионального уровня нашей армии. Подчеркивалась необходимость обеспечения тесного единства юридического образования с практической правовой деятельностью, говорилось о важности повышения престижа профессии юриста.
В целях воспитания военнослужащих в духе уважения к правам и
свободам человека, приверженности национальным традициям, принципам
демократии, идеям патриотизма и азербайджанства отмечалась важность
расширения обмена информацией и опытом, а также укрепления
взаимодействия.
Затем были представлены брифинги об истории образования Национального университета обороны и специальных учебных заведений, действующих в его подчинении, а также об основных направлениях их деятельности.
В завершение встречи между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию совместной деятельности и развитие сотрудничества.
В соответствии с Меморандумом стороны будут совместно
организовывать конференции, семинары, тренинги и обсуждения,
проводить аналитические исследования, мониторинги и опросы. Кроме
того, в целях изучения местного и международного опыта будут
организованы различные научные и образовательные мероприятия,
включая круглые столы, симуляции и встречи.
Кроме того, стороны будут совместно составлять методические пособия, научные статьи, брошюры, монографии и другие печатные материалы. Будут подготовлены и обсуждены совместные предложения по развитию юридической науки и действующего законодательства, а также выдвинуты инициативы перед соответствующими органами по совершенствованию законодательства.
В то же время, с целью укрепления связи между теоретическими знаниями и практическим опытом будет обеспечено взаимное участие в повышении профессиональной подготовки сотрудников", - говорится в информации ведомства.