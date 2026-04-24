Между Минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля ректор Национального университета обороны Министерства обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с заместителем Военного прокурора Азербайджанской Республики полковником юстиции Эльмиром Сулейманлы.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны (МО).

"В ходе встречи было рассказано о новшествах и успешных реформах в Азербайджанской Армии, в том числе в системе военного образования, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева. Отмечалось, что проводимые реформы играют важную роль в приведении системы военного образования в соответствие с современными стандартами, повышении её привлекательности, а также в укреплении профессионального уровня нашей армии. Подчеркивалась необходимость обеспечения тесного единства юридического образования с практической правовой деятельностью, говорилось о важности повышения престижа профессии юриста.

В целях воспитания военнослужащих в духе уважения к правам и свободам человека, приверженности национальным традициям, принципам демократии, идеям патриотизма и азербайджанства отмечалась важность расширения обмена информацией и опытом, а также укрепления взаимодействия.

Затем были представлены брифинги об истории образования Национального университета обороны и специальных учебных заведений, действующих в его подчинении, а также об основных направлениях их деятельности.

В завершение встречи между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию совместной деятельности и развитие сотрудничества.

В соответствии с Меморандумом стороны будут совместно организовывать конференции, семинары, тренинги и обсуждения, проводить аналитические исследования, мониторинги и опросы. Кроме того, в целях изучения местного и международного опыта будут организованы различные научные и образовательные мероприятия, включая круглые столы, симуляции и встречи.

Кроме того, стороны будут совместно составлять методические пособия, научные статьи, брошюры, монографии и другие печатные материалы. Будут подготовлены и обсуждены совместные предложения по развитию юридической науки и действующего законодательства, а также выдвинуты инициативы перед соответствующими органами по совершенствованию законодательства.

В то же время, с целью укрепления связи между теоретическими знаниями и практическим опытом будет обеспечено взаимное участие в повышении профессиональной подготовки сотрудников", - говорится в информации ведомства.