В связи с WUF13 в городах Азербайджана будет организован ряд мероприятий

БАКУ /Trend/ - В связи с тринадцатой сессией Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, в различных городах Азербайджана будет организован фестиваль WUF13, призванный информировать общественность об этом важном событии.

Как сообщает Trend, открытие фестиваля состоится 28 апреля в Баку. Далее мероприятия пройдут 29 апреля в Сумгайыте, 30 апреля в Губе, 2 мая в Лянкяране, 4 мая в Габале, 5 мая в Шеки, 6 мая в Мингячевире, 8 мая в Гяндже и завершатся 10 мая в Ханкенди.

Программа фестиваля будет состоять из двух частей. В первой половине дня в университетах, функционирующих в городах проведения мероприятий, будут организованы информационные сессии, связанные с WUF13. Во второй же половине дня будут проведены общественные программы под открытым небом.

В рамках вечерней программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий широкой аудитории будут представлены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. В то же время будет предоставлена подробная информация об основной теме и идеях WUF13.

Отметим, что вход в места проведения мероприятий свободный.