Баку укрепляет свои позиции в качестве глобального центра дипломатии и сотрудничества — МИД

БАКУ /Trend/ - Баку укрепляет свои позиции в качестве глобального центра дипломатии и сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю отмечаемого 24 апреля Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

В заявлении говорится, что Азербайджан, являясь одним из сторонников многосторонней дипломатии и сотрудничества, в качестве активного члена Глобального Юга неизменно привержен внесению своего вклада в данном направлении. В ряду многочисленных достижений нашей страны в плоскости многосторонней дипломатии и сотрудничества за последние годы можно отметить успешное председательство в таких важных институтах, как Движение неприсоединения (ДН), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (UNESCAP), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Тот факт, что в течение 2026 года наша страна принимает такие мероприятия международного значения, как Всемирный форум городов (WUF13), заседание, посвященное 10-летию деятельности Исламского банка развития (в новом формате партнерства), Всемирный день окружающей среды (WED26), а также саммит глав государств и правительств UNESCAP, еще раз свидетельствует о том значении, которое придается многосторонней дипломатии и сотрудничеству, а также о растущем авторитете Азербайджана как надежного партнера на международной арене.

Председательство и проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) вошли в историю многосторонней дипломатии как одно из самых успешных мероприятий. Азербайджан продолжает вносить свой вклад в реализацию и продвижение исторически значимых договоренностей, достигнутых на COP29, а также в климатическую дипломатию и устойчивое развитие, которые стали одними из активных направлений нашей внешней политики. В 2026 году планируется, что наша страна впервые примет Региональную климатическую неделю. Вместе с тем возрастает значимость города Баку как важного центра многосторонней дипломатии, диалога и сотрудничества. Только за последние несколько лет были приняты решения о размещении в Баку штаб-квартиры Молодежной организации Движения неприсоединения и Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества. В дополнение к этому в ходе конференции, состоявшейся в апреле текущего года в Стамбуле, было принято историческое решение об учреждении в Баку штаб-квартиры Парламентской сети Движения неприсоединения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Азербайджан также выступает сторонником справедливого географического представительства в международных организациях. Наряду с проявлением принципиальной позиции в данном направлении, особое значение уделяется представительству Азербайджанской Республики и ее граждан в выборных органах международных организаций. Только в 2025 году был обеспечен успешный результат по выдвинутым страной кандидатурам в 14 важных международных структурах. Азербайджан своим активным участием в многосторонней дипломатии и различных форматах взаимодействия и впредь продолжит вносить вклад в дело мира, безопасности и процветания как на международной, так и на региональной арене.