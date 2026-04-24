В Азербайджане увеличилось производство алюминиевой продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 16,8 тысячи тонн алюминиевой продукции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет.

Согласно данным, производство этой продукции увеличилось на 1,3 тысячи тонн, или на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 апреля текущего года запасы готовой алюминиевой продукции на складах промышленных предприятий составили 3,6 тысячи тонн.

В целом в металлургической промышленности и сфере производства готовых металлических изделий в январе-марте 2026 года произведено продукции на 363,7 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года производство продукции металлургической промышленности увеличилось на 7,6%, а производство готовых металлических изделий сократилось на 16,8%.