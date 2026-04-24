Халг Банк принял участие в акции по посадке деревьев

24 апреля сотрудники Халг Банка приняли участие в очередной кампании по посадке деревьев, организованной в поселке Мушфигабад.

Акция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, была реализована на основе «Меморандума о взаимопонимании», подписанного 13 марта 2023 года между Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией рынков капитала Азербайджана и Ассоциацией финтеха Азербайджана. В рамках проекта, начиная с 2023 года, в течение 10 лет планируется ежегодная посадка 100 000 деревьев, что в общей сложности составит 1 миллион деревьев.

Участие в акции является частью деятельности Халг Банка, направленной на сохранение экологического баланса, защиту окружающей среды и поддержку устойчивого развития.