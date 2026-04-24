ОТГ и ИОПБ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности

АСТАНА /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) и Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и экологической устойчивости.

Как сообщает Trend со ссылкой на ОТГ, документ был подписан 24 апреля в штаб-квартире ИОПБ в Астане в рамках второго заседания министров окружающей среды и экологии ОТГ генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым и генеральным директором ИОПБ Бериком Арыном.

Церемония подписания состоялась в присутствии аккредитованных в Казахстане глав дипломатических миссий стран-членов ОТГ, включая Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

По словам Омуралиева, меморандум нацелен на формирование долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между двумя организациями.

«Сотрудничество будет способствовать укреплению устойчивости и обеспечению устойчивого развития в тюркском регионе», — отметил он.

Генеральный директор ИОПБ Б. Арын подчеркнул, что соглашение является важным шагом к углублению регионального взаимодействия и продвижению совместных усилий по решению задач в сфере продовольственной безопасности и устойчивого управления природными ресурсами.

Меморандум предусматривает рамочную основу сотрудничества по таким направлениям, как устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий, продовольственная и пищевая безопасность, биотехнологии, а также устойчивое использование земельных и водных ресурсов.