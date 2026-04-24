Производство медного концентрата в Азербайджане многократно увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 3 767 тонн медного концентрата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство указанной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,2 тысячи тонн, или в 7,1 раза.

По состоянию на 1 апреля текущего года запасы готового медного концентрата на складах промышленных предприятий составили 2 762 тонны.

В целом в отчетном периоде общая стоимость продукции в горнодобывающей промышленности составила 8,7 миллиарда манатов, что на 0,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.