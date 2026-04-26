Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от приватизации и аренды недвижимости

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана обеспечила перечисление в государственный бюджет 93,6 миллиона манатов от приватизации и аренды в период с января по март 2026 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Службу.

Сообщается, что с января по март 2026 года Государственная служба по имущественным вопросам провела 14 аукционов. На аукционах были приватизированы акции 3 акционерных обществ и 298 транспортных средств.

Доходы госбюджета от приватизации составили 79,8 миллиона манатов.

В период с января по март текущего года Государственная служба по имущественным вопросам заключила 1268 новых договоров аренды, в том числе 141 договор на нежилую недвижимость и 1127 договоров на земельные участки.

В отчетный период в госбюджет было выплачено 13,8 миллиона манатов за счет сдачи в аренду государственной недвижимости (нежилых помещений и земельных участков).