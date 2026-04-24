Средний коридор укрепляется: ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан приобретает стратегическое значение

БАКУ /Trend/ - В рамках Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) железнодорожный проект Китай–Кыргызстан–Узбекистан приобретает все большее стратегическое значение.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на своей странице в социальной сети.

Он напомнил, что недавно в Бишкеке состоялась встреча министров транспорта Организации тюркских государств, которая подчеркнула важный поворотный момент в развитии связей в Центральной Азии и более широком регионе.

Экс-министр отметил, что в центре обсуждений находился железнодорожный проект Китай–Кыргызстан-Узбекистан:

"Этот проект постепенно выходит из стадии концепции и превращается в ключевой элемент маршрута Китай–Центральная Азия–Кавказ–Европа. После завершения строительство линии укрепит ТМТМ (Средний коридор) и уже рассматривается как реальная альтернатива традиционным евразийским торговым путям.

Стратегическое значение проекта заключается в том, что он укрепляет связь между Китаем и Европой, сокращает время транзита и повышает гибкость маршрута, способствует диверсификации и устойчивости глобальных цепочек поставок в условиях изменяющейся геополитической ситуации, поддерживает превращение Центральной Азии из закрытого региона в транзитный центр, а также укрепляет экономическое сотрудничество между тюркскими государствами и соседними регионами".

По словам В. Норова, обсуждения в Бишкеке касались не только инфраструктуры, но и создания полностью интегрированной транспортной экосистемы:

"В этом контексте стоит отметить упрощение пограничных процедур и ускорение транзита, гармонизацию тарифов, стандартов и правил, а также расширение мультимодальных транспортных решений.

Не менее важным направлением является цифровизация. Например, внедрение системы электронных разрешений (e-Permit) в нескольких странах, а также использование системы e-CMR (электронные транспортные документы) для ускорения трансграничных перевозок.

Другой важный фактор - Каспийское море. Здесь паромные перевозки и сотрудничество в области морской логистики играют основополагающую роль для бесперебойного функционирования коридора. Это показывает, что успех Среднего коридора зависит от синхронного развития железнодорожного, автомобильного и морского транспорта".

"В итоге, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан уже не является лишь региональным инфраструктурным проектом, она превращается в стратегический компонент новой архитектуры логистики Евразии. Полный потенциал проекта будет зависеть не только от процесса строительства, но и от глубины координации, цифровизации и согласованности политики стран-участниц", - резюмировал В. Норов.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.