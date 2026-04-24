В Швейцарии представлен бизнес- и инвестиционный потенциал Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В швейцарском городе Цюрих состоялось мероприятие, посвященное инвестиционным возможностям Азербайджана, в рамках которого была представлена информация о деловой среде страны и обсужден потенциал партнерства.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"Мероприятие прошло в Цюрихе при поддержке министерства экономики Азербайджана, Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Швейцарской совместной торговой палаты (JCC), а также при организации аппарата торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы. В нем приняли участие официальные лица и представители швейцарских компаний, работающих в сферах энергетики, строительства, инженерии, логистики, информационных технологий, финансов, здравоохранения и других секторах.

На мероприятии посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров выступил с докладом о текущем состоянии двусторонних торгово-инвестиционных отношений и перспективах их развития", - передает министерство.

Отмечается, что торговый представитель Азербайджана по странам Центральной Европы Немят Нагдалиев представил информацию о деловой среде страны, индустриальных зонах, Свободной экономической зоне "Алят", транзитно-логистическом потенциале, а также возможностях, создаваемых для инвесторов на освобожденных от оккупации территориях.

"В рамках мероприятия состоялись встречи между аппаратом торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы и швейцарскими торговыми палатами, ассоциациями и компаниями, в ходе которых были обсуждены возможности сотрудничества", - говорится в информации.