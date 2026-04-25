Встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не планируется - МИД

БАКУ/ Trend/ - Встреча между делегациями Ирана и США во время визита главы МИД республики Аббаса Арагчи в Пакистан не планируется.

Как сообщает Trend, об этом в соцсети Х заявил пресс-секретарь иранского МИД Исмаил Багаи.

Он уточнил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи проведет встречи только с высокопоставленными официальными лицами Пакистана.

"Какой либо встречи между Ираном и США не планируется", - заявил пресс-секретарь МИД.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.