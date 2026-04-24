В Баку появился портал в эпоху поп-короля Майкла Джексона: Вечер, где ожила легенда! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CineMastercard, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, прошёл вечер, наполненный музыкой, стилем и неподражаемой энергией, который стал настоящим праздником в честь показа фильма "Майкл" - автобиографической картины о легенде мировой сцены Майкле Джексоне, сообщает Trend Life.

Фойе напоминало сцену: мягкий свет переливался, отражаясь в глянцевых поверхностях, а декорации словно переносили гостей то в золотую эру Thriller, то в дерзкую энергетику Bad. Публика - от светских хроникёров до представителей креативной индустрии - все в предвкушении редкого события: предпремьерного показа фильма Майкл за три дня до мировой премьеры.

Обстановка была лёгкой, праздничной. Гостей встречали напитками и угощениями, а DJ-сеты мягко подогревали настроение, не давая вниманию рассеяться ни на минуту. Но настоящая энергия прорвалась на сцену, когда свет приглушили и началось шоу.

Танцевальная группа A1 буквально взорвала пространство - хиты Джексона оживали в пластике артистов, и публика реагировала: возгласы, вспышки камер. Кульминацией стал неожиданный выход юного танцора - в образе легенды он исполнил номер с такой точностью и чувством, что публика ответила не просто овациями, а искренним восторгом.

Сам фильм - это больше, чем биография. Режиссёр Антуан Фукуа собрал историю, в которой путь от сцены семейной группы до мировой славы раскрывается через внутренние переживания и творческие поиски артиста. Особую глубину картине придаёт выбор актёра на главную роль - Джаафар Джексон, племянник самого Майкла. В кадре также появляются Колман Доминго и Ниа Лонг, добавляя истории драматической насыщенности.

Зрителей ждёт не только хроника успеха, но и закулисная правда - сомнения, давление, поиски себя. И, конечно, воссозданные легендарные выступления, вдохновлённые альбомами Thriller и Bad, которые стали символами целой эпохи.

Этот вечер стал больше, чем предпремьерой. Он превратился в живое напоминание о том, почему имя Майкла Джексона до сих пор звучит как синоним шоу, стиля и бесконечной энергии. И, судя по реакции гостей, фильм уже нашёл свою аудиторию - ещё до официального выхода.

Зрители смогут насладиться фильмом "Майкл" в сети кинотеатров CineMastercard на языке оригинала - английском, а также в русскоязычной версии. Кроме того, фильм будет представлен в форматах 4DX и ScreenX.

