В Ханкенди введены в эксплуатацию три маршрутные линии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках мероприятий, реализуемых в направлении создания современной транспортной инфраструктуры в городе Ханкенди, начали функционировать внутригородские автобусные маршруты.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, новая сеть общественного транспорта охватывает все основные улицы и направления города, а также поселок Кяркиджахан. Жители города уже пользуются преимуществами новых маршрутов, совершая ежедневные поездки более удобно и безопасно. По словам жителей, регулярное движение автобусов, доступность остановок и качество обслуживания значительно облегчили их повседневную жизнь.

Согласно подготовленному плану городской сети общественного транспорта, введены в эксплуатацию 3 маршрутные линии. Так, маршрут номер 1 действует по направлению «Клиника Карабахского университета - Ханкендинская швейная фабрика», маршрут номер 2 - «поселок Кяркиджахан - железнодорожный и автовокзальный комплекс», маршрут номер 3 - «Клиника Карабахского университета - 1-е кольцо».

По маршрутным линиям в общей сложности определены 62 остановки, которые оснащены соответствующими знаками. Пассажирские перевозки осуществляются экологически чистыми электробусами, принадлежащими ООО BakuBus. На первоначальном этапе 10 транспортных средств обслуживают пассажиров с интервалом 14-15 минут. Оплата в автобусах производится в безналичной форме. Пассажиры могут использовать BakıKart, QR-билет и технологию NFC, а также банковские карты и мобильные платежные системы, такие как Google Pay и Apple Pay.

Отметим, что движение автобусов контролируется в режиме реального времени. Проект служит формированию современной и экологически чистой транспортной системы в регионе.