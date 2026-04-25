Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - Завершается чемпионат Европы по борьбе, проходивший в столице Албании Тиране.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, на шестой день соревнований двое азербайджанских борцов вольного стиля поднялись на пьедестал почета.

Ислам Базарганов (57 кг) встретился в финале с россиянином Мусой Мехтихановым. Представитель Азербайджана взял реванш за поражение на прошлогоднем чемпионате мира. Базарганов, хорошо начавший матч, завершил первый тайм со счетом 8:0. Хотя соперник сократил отставание во втором тайме, Базарганов в итоге одержал победу – 8:6. Таким образом, Базарганов впервые стал чемпионом Европы.

Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев (79 кг) победил Расула Шапиева из Северной Македонии (8:0) и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Несмотря на победу Рашида Бабазаде над бельгийцем Аюбом Мусаевым со счетом 4:2 в утешительном матче, он проиграл чемпиону Европы из Армении Вазгену Теваняну со счетом 0:7 в матче за бронзовую медаль и завершил свои дебютные соревнования на 5-м месте.