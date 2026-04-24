Для достижения результата в инновационной деятельности необходим комплексный анализ - Вюсал Шихалиев

БАКУ /Trend/ - Для достижения результата в инновационной деятельности необходим комплексный анализ.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель департамента экономической политики и промышленного хозяйства Администрации Президента Азербайджана Вусал Шихалиев во время выступления на "круглом столе" на тему "Инновационный потенциал: интеллектуальная собственность + искусственный интеллект", состоявшемся сегодня в Баку по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

"Организация основных результативных видов деятельности в области инноваций и искусственного интеллекта напрямую зависит от надлежащей координации и институционального подхода", - сказал В. Шихалиев.

По его словам, необходимо обеспечение сбалансированного доступа к инновациям и доступа к ним. «Мы на постоянной основе проводим мероприятия и дискуссии, связанные с рейтингами в Глобальном индексе инноваций. В 2016 году в Азербайджане была создана Комиссия по деловой среде и международным рейтингам. Главой комиссии является вице-премьер Самир Шарифов. В состав комиссии входят 25 рабочих групп. Здесь изучаются существующие возможности. Мы создали в этой области эффективную и гибкую систему с участием институтов и частного сектора», - сказал В. Шихалиев.

Он отметил, что для того, чтобы инновационная деятельность была ориентирована на результат, необходимо тщательно изучить каждый ее компонент: «Необходимо задуматься о сбалансированном обеспечении инновационных ресурсов и их отдачи в Азербайджане. По уровню инновационных ресурсов (Input) позиции Азербайджана достаточно высоки, при этом у нас имеется серьезный потенциал и в плане инновационных результатов (Output). Посредством надлежащей координации мы можем превратить имеющиеся возможности и потенциал в экономическую ценность. Нам необходимо предпринять меры для коммерциализации созданных инновационных продуктов, чтобы занять высокие позиции в международных рейтингах».