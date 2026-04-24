Мир на Южном Кавказе - это решительный ответ кругам, пытающимся разжечь вражду - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Формирующаяся на Южном Кавказе атмосфера мира и согласия является решительным ответом кругам, пытающимся разжечь вражду.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел (МИД) Турции по поводу заявлений некоторых официальных лиц ряда стран о событиях 1915 года.

Отмечается, что этот вопрос не должен становиться предметом политических спекуляций.

«Тем не менее наблюдается, что политики некоторых третьих стран пытаются использовать эту тему в узких политических целях или стремятся скрыть собственную ответственность. Наша страна на протяжении веков являла собой один из самых ярких примеров культуры совместного сосуществования, открыла свои архивы для справедливого и научного изучения событий 1915 года и предложила создать Совместную историческую комиссию. Это наше предложение остается в силе.

Мы призываем третьи стороны, чьи намерения носят конструктивный характер, поддержать усилия, направленные на достижение общей и справедливой исторической памяти, а также конструктивную атмосферу диалога, сформировавшуюся в последнее время», — подчеркивается в заявлении МИД Турции.