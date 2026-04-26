Обнародовано распределение доли секторов во внешней торговле Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем импорта товаров в Азербайджан составил 4,005 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, доля госсектора в импорте составила 290,8 миллиона долларов, частного сектора — 3,359 миллиарда долларов, а физлиц — 354,6 миллиона долларов. По сравнению с январем-мартом 2025 года по импорту в госсекторе зафиксировано снижение в 7,6 раза, импортных операциях физлиц — в 1,4 раза. В частном секторе наблюдался годовой рост импортных операций на 13,7%.

За отчетный период удельный вес госсектора в импорте составил 7,26%, частного сектора — 83,88%, а доля физлиц в импорте была равна 8,86%.

В то же время показатель экспорта продукции из Азербайджана в январе-марте текущего года составил 5,402 миллиарда долларов США.

Согласно отчету, на государственный сектор пришлось 2,339 миллиарда долларов экспорта, на частный сектор — 3,044 миллиарда долларов, а на физлиц — 18,737 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года эти показатели снизились на 21,5%, 10,1% и 13,5% соответственно.

В отчетный период доля государственного сектора в экспорте составила 43,10%, доля частного сектора — 56,35%, а доля физических лиц — 0,35%.

Следует отметить, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или на 21,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт составил 5,402 миллиарда долларов США в рамках внешнеторгового оборота, а импорт — 4,005 миллиарда долларов США. За прошедший год экспорт сократился на 984 миллиона долларов, или на 15,4%, а импорт — на 1,658 миллиарда долларов, или на 29,3%.

В итоге в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году.