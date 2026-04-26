Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне.

Как сообщает в воскресенье Trend, в публикации говорится:

«Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться.

Рад, что Президент Трамп, Первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия.»

Отметим, что в Вашингтоне во время официального ужина с участием Президента Дональда Трампа в отеле Washington Hillton произошла стрельба.

Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован.

По официальным данным, стрелявший — это 31-летний мужчина из Калифорнии.

27 апреля задержанный впервые предстанет перед судом.