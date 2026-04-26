Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне.
Как сообщает в воскресенье Trend, в публикации говорится:
«Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться.
Рад, что Президент Трамп, Первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия.»
Отметим, что в Вашингтоне во время официального ужина с участием Президента Дональда Трампа в отеле Washington Hillton произошла стрельба.
Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован.
По официальным данным, стрелявший — это 31-летний мужчина из Калифорнии.
27 апреля задержанный впервые предстанет перед судом.